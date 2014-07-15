Налоговая и МВФ придумали, как побороть коррупцию при возмещении НДС

Государственная фискальная служба Украины совместно с технической миссией Международного валютного фонда разработала альтернативный метод администрирования налога на добавленную стоимость (НДС), который на данный момент находится на согласовании в Министерстве финансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на антикоррупционном форуме заявил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

"Мы придумали и уже отработали с технической миссией МФВ новый метод, альтернативный метод, администрирования НДС. Сейчас мы до конца отрабатываем с Министерством финансов и технически отрабатываем с Нацбанком Украины, то есть создаем технический протокол, как все будет работать", - сказал Билоус.

При этом он не уточнил детали нового метода, отметив, что данный проект еще не был представлен правительству.

"Системное решение есть. Буквально сегодня я буду докладывать об этом премьер-министру. Поэтому пока подробности раскрыть не могу", - отметил Билоус.

Вместе с тем, по словам главы службы, новый метод администрирования позволит устранить многие нелегальные схемы, действующие в ведомстве.

"Если будет политическая воля и все проголосуют в парламенте ... три недели нужно, чтобы поломать систему. Через три недели, когда мы введем ее, у нас будет масса безработных людей, которые раньше занимались конвертацией, "встречными потоками" и другим", - сказал Билоус.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, объем возмещений по НДС хозяйствующим субъектам Украины в июне сократился более чем вдвое - до 2,3 млрд грн с 4,9 млрд грн в мае.

В целом возмещения получили более 1300 предприятий и организаций.