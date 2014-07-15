Фискальная служба проверит сотрудников на детекторе лжи

Глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус рассчитывает, что максимум через два месяца в ведомстве будет внедрена система полиграфов для проверки новых сотрудников, для чего будет приобретено новое специальное оборудование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Билоус заявил на антикоррупционном форуме во вторник.

"В ближайшее время у нас начнется использование данной методики. Для этого уже подготовлены необходимые специалисты, выделено помещение, а до месяца, может полтора-два, мы купим необходимое количество полиграфов и проведем установочные работы", - сказал Билоус.

Также глава службы отметил, что сотрудники, которые работали в Министерстве доходов и сборов, которое реорганизуется в фискальную службу, пройдут аттестацию, для чего будет привлечен специально созданный совет.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство Миндоходов, в том числе Билоус, который выполнял обязанности министра доходов и сборов, неоднократно заявляли о намерении проверять сотрудников на детекторе лжи. Однако ранее ведомство сообщало, что в службе нет достаточного количества оборудования.