Фонд гарантирования получит помощь от государства

Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет получать безвозвратную и беспроцентную финансовую помощь государства при неплатежеспособности или при выведении с рынка банков с долей обязательств перед вкладчиками и кредиторами более 2% в банковской системе.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №251 о порядке предоставления Фонду гарантирования вкладов физических лиц кредита или взноса государства на безвозвратной основе, обнародованном на сайте правительства.

Согласно документу, помимо кредита, фонд гарантирования может получать безвозвратные и беспроцентные взносы государства. «Взнос государства привлекается фондом в случае: неплатежеспособности фонда и наличия задолженности по кредитам Национального банка и государства; вывода с рынка неплатежеспособного банка, обязательства которого составляют более 2% обязательств банков в банковской системе, при условии, что государство не участвует в выведении такого банка с рынка путем его капитализации», - говорится в постановлении.

Размер взноса государства определяется как сумма возмещений фонда по неплатежеспособным банкам, и помимо взноса, фонд может получить у государства кредит в виде денежных средств или облигаций внутреннего госзайма по ставке в размере учетной ставки Национального банка Украины под обеспечение будущими поступлениями фонда или принадлежащих фонду ОВГЗ, либо в обмен на финансовый вексель фонда. Фонд обращается для получения кредита в Министерство финансов, если объем средств фонда с начала года сократился более чем на 70% или если этот объем составляет менее 2,5% суммы гарантированных фондом возмещений с учетом предстоящих поступлений в фонд в текущем квартале. Минфин заключает с фондом кредитный договор и перечисляет ему соответствующие средства или выдает ОВГЗ не позднее 14 дней после поступления заявки фонда.

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Как сообщал УНИАН, с начала года Фонд гарантирования вводил временную администрацию в 11 банков, в том числе 2 крупных банка - «Брокбизнесбанк» и «Форум», а также «Старокиевский банк», «Меркурий», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Реал Банк», банк «Даниэль». В настоящее время в банках «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк» и банк «Даниэль» проводится процедура ликвидации. Вкладчики банков получают возмещение через Фонд гарантирования.

В июне Фонд гарантирования сообщил о получении кредита у Нацбанка Украины на 4,2 млрд грн для покрытия временного дефицита средств.

В начале июля правительство поручило Минэкономразвития и Минфину подготовить к реализации совместный со Всемирным банком проект по привлечению кредита на укрепление банковского сектора страны в объеме 500 млн долл., часть которого будет направлена Фонду гарантирования.

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Также Фонд гарантирования имеет право принять решение об установлении специального сбора, если его текущие доходы не достаточны для выполнения обязательств по выплате вкладов или обслуживанию полученных кредитов.

Напомним, что Закон о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы, принятый Верховной Радой Украины 4 июля и вступивший в действие с 11 июля, значительно расширил полномочия Фонда гарантирования, разрешив ему создавать спецучреждение для расчетов с кредиторами неплатежеспособного банка и использовать свои средства для выдачи кредитов принимающему или переходному банку при выведении проблемного банка с рынка.