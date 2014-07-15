Доллар упал до 11,74 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6500/11,8000, к 12:00 сузился спрэд 11,7000/11,7500. К закрытию торгов ценовые уровни немного упали 11,6800/11,7400.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3390/0,3434, к 12:00 цены установились на отметках 0,3403/0,3421. К закрытию торгов цены откатились к уровням 0,3396/0,3417. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,3500 (+0.0070).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3588/1,3627. Рынок евро-гривна открылся котировками – 15,8475/16,0540, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 15,9439/15.9616. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились назад 15,9062/15,9919.