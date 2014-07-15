Киев хочет услышать, какие Москва видит риски от ассоциации Украина-ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич на брифинге относительно актуальных вопросов внешней политики.

"Мы ожидаем, что до 30 июля российская сторона предоставит свои оценки по поводу реальных рисков, которые существуют от имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал он.

По словам Зварича, до 1 сентября эти аргументы и оценки будут отработаны на экспертном уровне и 12 сентября планируется следующий раунд трехсторонних консультаций между Украиной, ЕС и РФ.

Как сообщалось, Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, важнейшую часть которого составляет договор о создании между ними зоны свободной торговли, было окончательно подписано 27 июня в Брюсселе.

Россия настаивает на том, что до вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС должны быть урегулированы все проблемные вопросы, которые возникают в связи с этим в экономическом сотрудничестве Москвы и Киева.

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В частности, как заявил председатель Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, "мы настаиваем на том, что до тех пор, пока эти рисковые зоны не будут прояснены, Соглашение об ассоциации Украины с ЕС не должно вступить в силу». «Мне кажется, что такой подход нашел понимание у украинской стороны", - сказал Улюкаев 11 июля после переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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