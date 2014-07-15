«ПриватБанк» спишет штрафы по кредитам жителям Донецкой и Луганской областей

«ПриватБанк» спишет штрафные санкции, начисленные за несвоевременное погашение кредитов, жителям населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, освобожденных от боевиков силами АТО, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

«Мы списываем все начисленные штрафные санкции нашим клиентам на востоке Украины, которые фактически находясь в зоне боевых действий, не могли вовремя погашать свои кредиты, - говорится в сообщении. - Подать заявление на списание штрафов можно в любом отделении банка на освобожденных территориях, такие заявления будут обработаны банком в кратчайшие сроки».

Напомним, что ранее банк объявил «кредитные каникулы» для клиентов, мобилизованных в ряды украинской армии и Национальной гвардии, а также списывает штрафы за несвоевременное погашение кредитов и проценты за пользование займами украинским воинам на весь период прохождения военной службы. По информации банка, на сегодня за специальными условиями кредитования уже обратились более полутора тысяч военнослужащих.

Также сообщается, что банк уже возобновил бесперебойную работу 106 отделений в Донецкой области и 20 отделений в Луганской области. Кроме того, жители восточных регионов Украины могут получать услуги банка через 938 работающих в регионе терминалов самообслуживания, 140 банкоматов или в интернет-банке. Информация о возобновлении работы банка на освобожденных территориях постоянно обновляется на странице «ПриватБанка» http://vostok.privatbank.ua.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. С 7 июля в этих городах возобновлена работа Госказначейства и банковской системы.

В то же время, часть боевиков из освобожденных городов прорвались к Донецку и Луганску, операция по освобождению городов на востоке Украины от боевиков продолжается.