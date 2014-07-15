Киев затронет перед Москвой вопрос о рисках для Украины от создания ЕврАзЭС

Украинская сторона намерена затронуть перед Российской Федерацией вопрос о возможных рисках от создания и начала функционирования 1 января 2015 года Евразийского экономического союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич по актуальным вопросам внешней политики.

"В ходе следующей министерской встречи (запланирована на 12 сентября) украинская сторона намерена, и это право было подтверждено Еврокомиссией в ходе встречи на прошлой неделе, также затронуть перед российской стороной вопрос о возможных рисках от создания и начала функционирования с 1 января 2015 года ЕврАзЭС и вхождения в него новых стран-членов, в частности Армении", - сообщил он.

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Зварич уточнил, что Киев, в частности, будет ставить вопрос о том, "вынуждена ли будет Армения после вступления в этот союз, например, пересматривать таможенные тарифы в торговле с другими странами ВТО, в том числе и с Украиной, ведь мы знаем, что Армения тоже является членом ВТО".

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