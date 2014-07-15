Яценюк поручил разработать кодекс экономического роста

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил до 1 сентября руководству Государственной фискальной службы, которая находится в стадии реорганизации из Министерства доходов и сборов, разработать кодекс экономического роста, изменить форму проведения проверок бизнеса, увеличив количество невыездных проверок, а также продолжить работу по созданию службы финансовых расследований.

Как сообщила пресс-служба департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, такие распоряжения Яценюк дал в ходе совещания в фискальной службе.

«Нам нужно финансировать армию и оборону. Нам нужно, чтобы украинцы знали, что мы способны защитить свое государство. А еще знали, что налоговая администрация, налоговая служба и новая Государственная фискальная служба не осталась анклавом коррупции», - цитирует пресс-служба премьер-министра.

Глава правительства поручил руководству фискальной службы работать над упрощением системы налогообложения, в том числе, снизив количество налогов и сборов.

«В Украине нужно изменить систему налогообложения и отношение к налогоплательщику», - цитирует пресс-служба Яценюка.

Кроме того, премьер-министр поручил продолжить работу над созданием службы финансовых расследований, которая придет на смену налоговой милиции. Также он подчеркнул необходимость перехода «на качественно новую форму проверок» - невыездные проверки с применением IТ-технологий и использованием баз данных, которыми располагает служба.

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По данным пресс-службы, Яценюк также поручил в кратчайшие сроки ввести специальные счета НДС и сообщил о намерении достичь в парламенте принятия решения о «налоговом компромиссе».

«У вас времени до 1 сентября. И то это слишком много», - подчеркнул Арсений Яценюк. «Речь идет не о судьбе Государственной фискальной службы, а о судьбе страны. Люди хотят реальных действий. Сделайте это. Заставьте своих работников выполнять то, для чего их назначили», - заявил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минэкономразвития совместно с экспертами, фискальной службой и общественным организациями разработало концепцию реформирования налоговой системы, которой предусмотрено сокращение налогов до восьми, уменьшение количества платежей в год, внесение изменений в системы администрирования налога на добавленную стоимость (НДС) и единого социального взноса (ЕСВ).

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Справка УНИАН. Государственная фискальная служба создана на базе Министерства доходов и сборов, подчиняется Министерству финансов. Председателем службы назначен Игорь Билоус, его первым заместителем, который занимается налоговой милицией, Владимир Хоменко, а заместителем, который занимается таможенной политикой, Анатолий Макаренко.