Страны БРИКС создают альтернативу МВФ и Всемирному банку

02:51, 16 июля 2014
Финансы
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Страны, входящие в так называемую группу БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-африканская республика, договорились о создании Банка развития и резервного фонда. Его капитал составит сто миллиардов долларов.

REUTERS

Об этом сообщили во вторник после встречи лидеров государств БРИКС в бразильском городе Форталеза, передает Радио Свобода.

Штаб-квартира Банка будет находиться в китайском Шанхае. Его первым президентом станет представитель Индии.

Новые структуры БРИКС задумывались, как некий аналог Всемирного банка и Международного валютного фонда, в которых доминируют США и ЕС.

Переговоры стран БРИКС продолжатся 16 июля в столице Бразилии.

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