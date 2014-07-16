Страны БРИКС создают альтернативу МВФ и Всемирному банку
02:51, 16 июля 2014Финансы
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Страны, входящие в так называемую группу БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-африканская республика, договорились о создании Банка развития и резервного фонда. Его капитал составит сто миллиардов долларов.
REUTERS
Об этом сообщили во вторник после встречи лидеров государств БРИКС в бразильском городе Форталеза, передает Радио Свобода.
Штаб-квартира Банка будет находиться в китайском Шанхае. Его первым президентом станет представитель Индии.
Новые структуры БРИКС задумывались, как некий аналог Всемирного банка и Международного валютного фонда, в которых доминируют США и ЕС.
Переговоры стран БРИКС продолжатся 16 июля в столице Бразилии.
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