Страны БРИКС создают альтернативу МВФ и Всемирному банку

Об этом сообщили во вторник после встречи лидеров государств БРИКС в бразильском городе Форталеза, передает Радио Свобода.

Штаб-квартира Банка будет находиться в китайском Шанхае. Его первым президентом станет представитель Индии.

Новые структуры БРИКС задумывались, как некий аналог Всемирного банка и Международного валютного фонда, в которых доминируют США и ЕС.

Переговоры стран БРИКС продолжатся 16 июля в столице Бразилии.