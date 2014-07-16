Норвегия может отказаться от наличных денег уже к 2020 году

Наличные деньги должны быть выведены из употребления на территории Норвегии уже к 2020 году. С таким предложением выступила норвежская организация "Финанс Норге", объединяющая крупнейшие банки и страховые компании страны, передает Прайм.

Согласно оценкам организации, с каждым годом норвежцы все меньше и меньше пользуются бумажными купюрами и монетами, предпочитая им пластиковые карты. В настоящее время расчеты наличными составляют не более 5% всех финансовых операций, осуществляемых на территории королевства. В структуре расходов домохозяйств этот показатель еще меньше - всего 4%. Реже, чем в Норвегии, наличные деньги сейчас используются лишь в Швеции и Великобритании. Примечательно, что обе эти страны, которые в отличие от Норвегии входят в ЕС, пока что сохраняют собственные валюты, не спеша переходить на евро.

"Мы выступаем за то, чтобы Норвегия уже к 2020 году стала первой страной в мире, полностью отказавшейся от наличных денег. Их вывод из обращения в первую очередь позволит существенно снизить число грабежей, - заявил норвежским журналистам директор "Финанс Норге" Идар Кройцер. - Во-вторых, отказ от наличных денег позволит властям эффективнее бороться с финансовыми преступлениями, ведь электронные платежи отследить намного проще, чем потоки наличных. Наконец, в-третьих, общество в целом существенно на этом сэкономит. Обработка операций с наличными обходится вдвое дороже, чем обработка электронных платежей".

Из-за повсеместного распространения в Норвегии пластиковых карт и платежных терминалов, перечислить ситуации, когда на территории королевства нельзя расплатиться "пластиком", проще, чем те, в которых такая возможность доступна. На сегодняшний день в столице страны банковские карты не принимают разве что на уличных распродажах и в городских автобусах, где, приобретая билет у водителя, необходимо расплачиваться наличными. При этом у контролеров есть специальные мобильные терминалы для оплаты штрафов на месте. Год от года в Норвегии также становится все меньше банкоматов, обслуживание которых невыгодно банкам.

Несмотря на вполне заметные перемены в жизни норвежцев, которые за первую половину 2014 года совершили почти 744 млн операций с использованием банковских карт (на 8,6% больше, чем за первое полугодие 2013 года), закон об отказе от наличных денег едва ли будет принят в обозримом будущем. Как заявила норвежским СМИ член парламента от либеральной партии "Венстре" Гури Мелби, подобный законопроект вызовет широкую дискуссию в обществе и едва ли придется по душе жителям королевства.

"У человека должна быть возможность платить за товары и услуги, нигде не регистрируясь, - отметила Мелби. - На сегодняшний день такую возможность предоставляют наличные деньги. Наивно полагать, что преступность пойдет на спад в случае отказа от наличных. Уже сейчас существует множество мошеннических схем с использованием кредитных карт и электронных платежей, появляются все новые способы оплаты, такие как виртуальная валюта "Биткойн" (часто используемая для покупки нелегальных товаров через Интернет). Уровень преступности не зависит от того какие платежные средства использует общество".