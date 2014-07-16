S&P повысило прогноз по рейтингам четырех украинских городов

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило кредитные рейтинги Киева, Львова, Днепропетровска и Ивано-Франковска на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного», сообщается на сайте агентства.

Напомним, что 12 июля Standard & Poor's подтвердил суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного».

В сообщении отмечается, что стабильный прогноз отражает положительные ожидания агентства в отношении рисков рефинансирования долгов и поддержки со стороны правительства в 2014 году.

Агентство сообщает, что может повысить рейтинг Киева и других городов при условии аналогичных действий в отношении суверенного рейтинга Украины.

В то же время, S&P может пересмотреть прогноз по рейтингу Киева и других городов при снижении их поддержки со стороны правительства в условиях ограниченных возможностей городов к погашению долгов.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного».

По мнению агентства, предоставление полного пакета финансовой помощи от Международного валютного фонда и сопутствующего многостороннего финансирования должны быть достаточными для удовлетворения потребностей Украины во внешнем финансировании в течение следующего года, а новое правительство, возглавляемое премьер-министром Арсением Яценюком, продемонстрировало стабильность и относительное единство.

Одновременно агентство подтвердило краткосрочный и долгосрочный рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ССС/С» и долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины по обязательствам в национальной валюте – «В-/В». Кроме того, подтвержден долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне «UAВВ+».

Напомним, что в феврале S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС».