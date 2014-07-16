Межбанк открылся долларом по 11,78 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 11,6800/11,7800 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне снизились – 15,8380/15,9760 грн/евро.

Цены на российскую валюту укрепились – 0,3396/0,3425 грн/рубль..

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3554/56 (вторник - 1,3606/08).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 15 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6500/11,8000, к 12:00 сузился спрэд 11,7000/11,7500. К закрытию торгов ценовые уровни немного упали 11,6800/11,7400.