«Укрпочта» ввела международные денежные переводы с Вьетнамом

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» внедрило двусторонний обмен международными денежными электронными переводами с Социалистической Республикой Вьетнам, сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, «Укрпочта» принимает и выплачивает переводы в любом почтовом отделении в гривне. При этом в выделенных объектах почтовой связи переводы могут приниматься и выплачиваться в долларах США при условии отсутствия в сумме перевода центов.

По данным компании, электронные переводы адресуются только на почтовый адрес физических лиц и «до востребования», переводы на расчетные счета получателей не принимаются.

В зависимости от суммы перевода тарифы за пересылку составляют: до 500 грн - 6%, от 500 до 1000 грн - 5%, от 1000 грн до 2000 грн включительно - 4%, свыше 2000 грн - 2%.

«Максимальная сумма одного перевода не должна превышать 15 тыс. грн или эквивалент этой суммы в долларах США в день от одного отправителя», - отмечается в сообщении.

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Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 13 тыс. отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает более 91 тысячу сотрудников.

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«Укрпочта» в рамках платежной системы «Почтовый перевод» осуществляет обмен электронными переводами с 30 странами мира.