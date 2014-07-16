Государственный «Укргазбанк» приостановил работу отделений на Донбассе

Государственный «Укргазбанк» временно приостановил работу своих отделений на территории Донецкой и Луганской областей до 31 июля 2014 года, сообщается на сайте банка.

По информации банка, приостановлена работа 19 отделений, в том числе 4 отделения в Донецке, отделения в Горловке и Макеевке Донецкой области, 2 отделения в Луганске, отделения в Лутугине, Лисичанске, Краснодоне, Северодонецке, Алчевске, Стаханове, Ровеньках, Рубежном, Свердловске и Красном Луче Луганской области.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. С 7 июля в этих городах возобновлена работа Госказначейства и банковской системы.

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В то же время, часть боевиков из освобожденных городов прорвались к Донецку и Луганску, операция по освобождению городов на востоке Украины от боевиков продолжается.