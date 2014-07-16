На электронных торгах арестованным имуществом уже выручили около 6 млн гривень

На электронных торгах арестованным имуществом, пилотный проект которых стартовал в мае этого года, проведено уже более 80 аукционов, на которых реализовано имущества на сумму 5,8 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной исполнительной службы.

По данным ведомства, по состоянию на 14 июля в систему торгов была внесена информация об 1,3 тыс. лотов общей стоимостью 236,7 млн грн.

По состоянию на 16 июля в системе электронных торгов арестованным имуществом зарегистрировано более 1 тыс. участников, проходит около 30 торгов, преимущественно в Днепропетровской области. К примеру, на продажу выставлены мобильные телефоны, стартовая стоимость которых варьируется от 5 до 50 грн. Также на продажу выставлена однокомнатная квартира в Днепропетровской области за 107 тыс. грн, гараж за 50,7 тыс. грн, автомобиль почти за 80 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая 2014 года Государственная исполнительная служба запустила систему электронных торгов арестованным имуществом в четырех регионах.

1 июля состоялись первые торги лотами, которые были внесены в систему два месяца назад, 1 мая. Менее месяца назад исполнительная служба предложила расширить перечень регионов, участвующих в пилотном проекте, с четырех до десяти. Правительство поддержало данную инициативу.

Читайте такжеНа первых электронных торгах продали арестованного имущества на 1,2 млн гривень

Работа пилотного проекта рассчитана до 1 октября, однако глава службы не исключает, что проект может быть утвержден уже в сентябре. Полноценный запуск системы по всей Украине запланирован на 2015 год.