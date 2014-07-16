Дефицит внешней торговли Украины в этом году снизится более чем в 13 раз – эксперт

Дефицит внешней торговли Украины в 2014 году снизится более чем в 13 раз – до 1 млрд долл. против 13,7 млрд долл. в 2013 году, прогнозирует руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Эксперт отметил, что профицит торгового баланса Украины фиксируется уже третий месяц подряд, и, помимо снижения импорта российского газа, важным трендом стало неуклонное снижение неэнергетического импорта при одновременном улучшении состояния экспорта. «Высока вероятность, что дефицит торгового баланса Украины будет только 1 млрд долл. в 2014 году по методологии Госстата против 13,7 млрд долл. в 2013 году», - сообщает Паращий в отчете Concorde Capital, переданном УНИАН.

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Как сообщал УНИАН, положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-мая 2014 года составило 524,5 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,372 млрд долл.

По информации Госстата, за первые 5 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 5,1% - до 24,198 млрд долл., импорт - на 18%, до 23,673 млрд долл.

Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в Египет - на 41,9%, Польшу - на 21,6%, Италию - на 10,9%, Германию - на 10,7%, Китай - на 9% и Венгрию - на 3%. Одновременно сократился экспорт в Россию на 23,9%, Индию - на 7,7% и Турцию - на 5,2%.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года в 15,848 млрд долл.