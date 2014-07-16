Оборот розничной торговли в Украине за полгода вырос на 0,8%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2014 года вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 417,572 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Киевской области – на 7,6%, до 18,582 млрд грн, в Черкасской области – на 7%, до 10,704 млрд грн, в Житомирской области – на 5,7%, до 10,259 млрд грн, а также в Полтавской и Винницкой областях – на 5,6% и 5,4%, до 12,611 млрд грн и 12,329 млрд грн, соответственно.

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Оборот розничной торговли в Киеве в январе-июне 2014 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 4,6% – до 55,325 млрд грн. Помимо столицы, снижение розничного товарооборота в Украине в І полугодии наблюдалось лишь в Луганской (на 7,7%, до 18,042 млрд грн), Донецкой (на 2,5%, до 41,989 млрд грн) и Волынской (на 1,9%, до 8,924 млрд грн) областях.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2014 года вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 343,353 млрд грн.

В 2013 году розничный товарооборот в Украине вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом – до 884,2 млрд грн.