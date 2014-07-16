Нацбанк повысил учетную ставку до 12,5%

Национальный банк Украины подтвердил информацию о повышении с 17 июля учетной ставки на 3 п.п. – до 12,5%.

«Правление Национального банка Украины приняло постановление от 15 июля 2014 № 417 "О регулировании денежно-кредитного рынка", которым, в частности, предусмотрено установить с 17 июля 2014 учетную ставку в размере 12,5%», - сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, решение принято на основе анализа динамики макроэкономических и монетарных показателей в январе-июне 2014 года.

Нацбанк напомнил, что индекс потребительских цен в годовом измерении в июне увеличился до 12,0%, по сравнению с 0,5% в январе.

«Правление Национального банка Украины решительно настроено обеспечить выполнение законодательно определенного приоритета деятельности Национального банка Украины по достижению и поддержанию ценовой стабильности в среднесрочной перспективе. Учитывая вышесказанное, макроэкономический прогноз и текущие инфляционные риски, пока необходимо принятие дополнительных мер по увеличению внутренней стоимости гривни через применение процентных рычагов влияния», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что стабилизационные меры Нацбанка и правительства Украины, поддерживаемые кредитными ресурсами международного сообщества, будут способствовать улучшению ресурсной базы банков, конъюнктуры денежно-кредитного рынка Украины и ожиданий его участников, что усилит основы для восстановления экономического роста и стабильного функционирования финансовой системы.

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Как сообщал УНИАН, ранее источник в НБУ сообщил о решении регулятора повысить учетную ставку до 12,5%.

Последний раз регулятор пересматривал уровень учетной ставки в апреле этого года, повысив ее уровень с 15 апреля на 3 п.п. – до 9,5%.

В 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 6,5% с 13 августа и до 7% с 10 июня, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.