Россию оставят без кредитов ЕБРР и ЕИБ – таковы возможные санкции Евросоюза

Саммит ЕС рассмотрит сегодня возможность приостановки финансирования новых госпроектов в России по линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полученный им проект итогового постановления, подготовленного к саммиту ЕС.

По предварительной информации, речь идет только о возможной остановке запуска новых проектов и займов, тогда как реализация действующих будет продолжена.

В подготовленном к саммиту Комитетом ЕС на уровне постоянных представителей документе предусмотрена возможность приостановки финансирования по линии программ содействия ЕС, за исключением проектов по поддержке гражданского общества. Объем всех этих программ, финансируемых из бюджета ЕС на период до 2020 года составляет 447 млн евро.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в Европейской комиссии не комментируют информацию о возможном прекращении сотрудничества ЕИБ и ЕБРР с Россией из-за ситуации в Украине.

"Мы не комментируем утечек (информации – УНИАН). В связи с ситуацией в Украине будет дискуссия вечером. Мне нечего сказать по этому поводу. Дискуссию по этому вопросу организует президент Ромпей. Какие вопросы будут обсуждаться и как - это вопрос Совета ЕС и вопросы лидеров ", - сказала представитель Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен, отвечая на вопрос о такой возможности.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится заседание Европейского Совета, на котором будет рассмотрен вопрос о ситуации в Украине.

Россия является крупнейшим получателем проектного финансирования от ЕБРР - 1,8 млрд евро в 2013 году. Тогда как в целом инвестиции ЕБРР по всему миру составляют 9 млрд евро в год. Кредиты РФ от ЕИБ в 2013 году составили 1,4 млрд долларов.

Акционерами ЕИБ являются 28 европейских стран, ЕБРР - 64 страны мира. США принадлежит 10% ЕБРР, остальным странам группы G7 - по 8,5%.