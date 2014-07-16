В "Финростбанк" ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 июля 2014 года ввел временную администрацию в "Финростбанк" на основании решения Национального банка Украины о признании "Финростбанка" неплатежеспособным, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, временная администрация введена в банк сроком на три месяца до 16 октября 2014 года.

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Напомним, Фонд гарантирования 18 июня ввел временную администрацию в "Старокиевский банк", 30 мая - в «АвтоКразБанк», 29 мая - в «Захидинкомбанк», 26 мая - в «Пивденкомбанк», 22 мая - в «Промэкономбанк», 24 апреля - в «Интербанк», 14 марта - в банки «Форум» и «Меркурий», 3 марта - в «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», 17 января - в банк «Даниэль».

Таким образом, "Финростбанк" стал двенадцатым банком, в котором с начала текущего года введена временная администрация.

По информации фонда, в период временной администрации вкладчики банка могут получить средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам с процентами (на дату признания банка неплатежеспособным в пределах 200 тыс. грн).

В то же время, в фонде подчеркнули, что подача заявлений на выплату средств до начала и в период работы временной администрации законодательством не предусмотрена, выплата средств будет осуществляться по спискам вкладчиков, которые формирует уполномоченное лицо Фонда гарантирования.

Справка УНИАН. «Финростбанк» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по размеру активов. На 1 апреля 2014 года его основным акционеров являлся Александр Бондарев, который является владельцем 50% акций банка.