Яценюк о привлечении олигархов к восстановлению Донбасса: "все должны сброситься"

В восстановлении поврежденной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей должны принять участие и так называемые олигархи.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время брифинга на горе Карачун в Славянске высказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Убежден, что в таких условиях все должны сброситься, все должны дать деньги для того, чтобы восстановить сети, восстановить инфраструктуру и восстановить жизнь на Донбассе», - сказал Яценюк, отвечая на вопрос о возможности и необходимости привлечения так называемых олигархов к процессу восстановления Донбасса.

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По словам премьера, согласно предварительным оценкам, объем причиненного ущерба всем объектам Донецкой и Луганской областей составляет 8 млрд грн.

При этом, отметил Яценюк, учитывая продолжение боевых действий, ущерб будет увеличиваться.

«Предварительные оценки, которые у нас были, это на первый взгляд, 8 млрд грн. На Донецк и Луганск. Но так как военный конфликт идет дальше, я думаю, что 8 млрд грн хватит в лучшем случае на пару месяцев», - сказал Яценюк.

Премьер заметил, что завтра, 17 июля, он представит проект изменений в госбюджет, где будут предусматриваться средства для финансирования восстановительных работ на Донбассе.

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Кроме этого, по словам Яценюка, в сентябре будет проведена донорская конференция инвесторов из Европейского союза.

«Мы ожидаем, что в сентябре будет проведена донорская конференция. Мы ожидаем помощи наших западных партнеров в восстановлении Донбасса, восстановлении инфраструктуры, и обеспечении рабочими местами», - сказал Яценюк.

Он добавил, что из ЕС прибудет миссия, которая оценит степень разрушений.

«После этого мы совместно согласуем те объемы финансирования и технической помощи, которые мы должны получить в сентябре», - подытожил Яценюк.