Доллар на закрытии межбанка упал до 11,72 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6800/11,7800 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,7200/11,7600 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни немного упали 11,6800/11,7200 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 15,8380/15,9760 грн/евро. К 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 15,8716/15.9297 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились назад 15,8069/15,8650 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3396/0,3425 грн/рубль, к 12:00 цены установились на отметках 0,3408/0,3424 грн/рублю. К закрытию торгов цены расширился спрэд 0,3404/0,3426 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,4020 (+0.0920).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3532/1,3671.