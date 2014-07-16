ЕС оставит Россию без кредитов и программ двустороннего сотрудничества

Об этом говорится в проекте заключений Европейского Совета (заседание которого заланировано на сегодняшний вечер), которым располагает УНИАН.

«Европейский Совет просит ЕИБ приостановить финансирование новых проектов государственного сектора в Российской Федерации. Кроме того, государства-члены ЕС будут координировать свои позиции в Европейском банке реконструкции и развития также с целью приостановить финансирование ЕБРР новых проектов в Российской Федерации», - говорится в проекте заключений.

Европейский Совет также планирует поставить перед Советом ЕС (на уровне министров) задачу продолжить «расширение ограничительных мер с прицелом на юридические лица, которые материально или финансово поддерживают действия, подрывающие или угрожающие суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины».

Кроме того, в проекте заключений предлагается, чтобы Европейская Комиссия по-новому оценила деятельность двустороннего сотрудничества Россия-ЕС с целью приостановки реализации программ двустороннего и регионального сотрудничества. «Однако проекты, которые занимаются исключительно с гражданским обществом, будут исключены», - отмечается в проекте.

Последний пункт проекта заключений посвящен Крыму. «В соответствии с политикой непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя, Европейский Совет просит Европейскую комиссию и Европейскую службу внешних связей предоставить предложения относительно дополнительных мер, в частности, на ограничение инвестиций. Европейский Совет также ожидает, что международные финансовые институты воздержатся от финансирования любых проектов, которые прямо или опосредствовано признают незаконное присоединение Крыма и Севастополя», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится заседание Европейского Совета, на котором будет рассмотрен вопрос о ситуации в Украине.

3 июля агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что страны Евросоюза могут заморозить финансирование российских проектов Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на фоне возможного расширения списка санкций. Это необходимо для прекращения конфликта в Украине, подчеркивают источники.

Россия является крупнейшим получателем проектного финансирования от ЕБРР - 1,8 млрд евро в 2013 году, тогда как в общей сложности инвестиции ЕБРР во всем мире составляют 9 млрд евро в год. Кредиты РФ от ЕИБ в 2013 году составили 1,4 млрд долларов.

Акционерами ЕИБ является 28 европейских стран, ЕБРР - 64 страны мира. США принадлежит 10% ЕБРР, остальным странам группы G7 - по 8,5%.

Читайте такжеBloomberg: США оказывают давление на европейских дипломатов, чтобы Евросоюз ввел дополнительные санкции против РоссииНапомним, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

Читайте такжеРоссию оставят без кредитов ЕБРР и ЕИБ – таковы возможные санкции ЕвросоюзаПосле аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям.

Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине. Как сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко 16 июля, вооруженные силы РФ стягивают технику к границе с Украиной и обустраивают огневые позиции.