Банк Иванющенко предлагают ликвидировать из-за отсутствия инвесторов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен направить Национальному банку Украины предложение о ликвидации «Захидинкомбанка» в связи с отсутствием инвесторов, желающих участвовать в выведении банка с рынка, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, в результате проведенного поиска инвесторов в Фонд не поступило ни одного заявления от потенциального инвестора с намерением принять участие в выведении «Захидинкомбанка» с рынка.

«Фондом гарантирования вкладов физических лиц принято решение, что единственным возможным способом вывода данного банка с рынка является ликвидация с возмещением со стороны Фонда средств по вкладам физических лиц. В связи с этим Фондом будет направлено соответствующее предложение Национальному банку Украины», - говорится в сообщении фонда.

В сообщении отмечается, что Нацбанк обязан рассмотреть обращение фонда и принять решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в течение пяти дней со дня получения такого обращения.

Также сообщается, что фонд с 18 июля приостанавливает выплаты средств вкладчикам «Захидинкомбанка» для формирования перечня вкладчиков, имеющих право на возмещение вкладов через фонд гарантирования в период ликвидации. Выплаты возобновятся через семь дней со дня принятия Нацбанком решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка и будут проводиться независимо от срока действия договоров между банком и вкладчиком в пределах гарантированной суммы возмещения в 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Захидинкомбанке» сроком на 3 месяца с 29 мая на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. Фонд начал выплаты гарантированных возмещений вкладчикам «Захидинкомбанка» через учреждения банка «Хрещатик» с 27 июня.

«Захидинкомбанк» (г. Луцк) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте Национального банка, владельцем контрольного пакета акций банка является проживающий в Енакиево Донецкой области Арсен Иванющенко через компанию «Паррокс Корпорейшн Лимитед».