Эксперт рассказал, для чего России нужен конфликт на востоке Украины

Россия использует конфликт на востоке Украины не только для решения своих геополитических задач, но и для улучшения позиций российских производителей и восстановления своей экономики, считает директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.

«Руководство Российской Федерации использует ситуацию по дестабилизации и развитию конфликта на Донбассе для того, чтобы улучшить позиции собственных производителей и восстановить экономику Российской Федерации, предотвратить вхождение ее в рецессию за счет войны на востоке Украины», - сказал эксперт на брифинге.

По его словам, Россия пытается устранить сильного конкурента в лице Украины, уничтожая его промышленный и экспортный потенциал.

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Баронин отметил, что в 2013 году Da Vinci AG делала детальный анализ перспектив развития российской экономики, и тогда прогнозировалось, что российская экономика в конце 2013 года и в 2014 году может войти в затяжную и глубокую рецессию.

«Факт сегодняшних событий на Донбассе и их взаимосвязь с улучшением ситуации в некоторых отраслях российской экономики действительно говорит о существовании заинтересованности руководства Российской Федерации в использовании конфликта на Донбассе», - сказал он.

По мнению эксперта, атаки террористов и в дальнейшем будут направлены на дестабилизацию работы в регионе украинских предприятий, которые могут составить экономическую конкуренцию российским. Также эксперт не исключает целенаправленного разрушения транспортной, водной и энергетической инфраструктуры региона для ослабления производителей.

Баронин отметил, что самопровозглашенные руководители ДНР и ЛНР заявляют о построении собственной экономики и национализации находящихся в регионе предприятий, но факт нанесения ударов и разрушение данных объектов, вывод из строя систем коммуникации и систем электроснабжения свидетельствует о том, что бандформирования не намерены выстраивать экономику псевдогосударств и их действия обуславливаются кураторами на территории РФ.

«Действия бандформирований по разрушению объектов инфраструктуры способствуют отпугиванию потенциальных инвесторов с территории Донецкой и Луганской областей. Таким образом, искусственно повышая расходную часть бюджета Украины, сокращая инвестиционные потоки, РФ закладывает основы для дальнейшей социальной дестабилизации ситуации в регионе, роста бедности и как результат - снижения стоимости рабочей силы, которая будет вынуждена искать трудоустройство в РФ», - сказал он.

По его мнению, по данному сценарию Россия надеется снизить затраты на оплату труда в юго-западных регионах России, что также даст возможность повысить конкурентоспособность продукции, произведенной в данном регионе.

Присутствующий на брифинге директор Da Vinci AG Андрей Колпаков отметил, что промышленное производство Украины за последние 5 месяцев упало на 4,6%, падение произошло за счет металлургии, химической отрасли, машиностроения. При этом промпроизводство в России за этот период выросло на 1,7% за счет роста химии, металлургии и машиностроения.

Колпаков отметил, что 2013 год российские металлурги закончили с худшим результатом со времен кризисного 2009 года, и эксперты не прогнозировали возобновления роста в первом полугодии 2014 года.

«Падение очень сильно ударило по российской экономике», - сказал он.

Эксперт отметил, что украинские металлурги являются прямыми конкурентами российских, как на внутреннем российском рынке, так и на внешних рынках.

«Убрать конкурента с рынка - наиболее простой вариант. Убрать его с внутреннего рынка и с внешнего, «откусив» его долю на мировом рынке», - сказал он.

По словам Колпакова, в результате таких действий российские металлургии нарастили экспорт плоского проката на 17,3% за 5 месяцев, при этом Украина сократила экспорт проката черных металлов на 12,5%.

«Взаимосвязь очевидна. Для Украины это привело к потерям 400 млн долларов. Это по одной лишь позиции и за 5 месяцев 2014 года. Пользуясь украинским кризисом, российским компаниям удалось повысить продажи на 20-40%», - сказал он.

Эксперт отметил, что такая ситуация прослеживается и в других отраслях экономики.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время на востоке Украины проходит активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против пророссийских террористических и бандитских группировок сепаратистов.

Справка УНИАН. Da Vinci AG – аналитическая группа, основанная в 2002 году. Компания предоставляет услуги в сфере политического консалтинга и антикризисного управления.