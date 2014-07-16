Эксперт рассказал, для чего России нужен конфликт на востоке Украины
Россия использует конфликт на востоке Украины для решения собственных экономических проблем.
Россия использует конфликт на востоке Украины не только для решения своих геополитических задач, но и для улучшения позиций российских производителей и восстановления своей экономики, считает директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.
«Руководство Российской Федерации использует ситуацию по дестабилизации и развитию конфликта на Донбассе для того, чтобы улучшить позиции собственных производителей и восстановить экономику Российской Федерации, предотвратить вхождение ее в рецессию за счет войны на востоке Украины», - сказал эксперт на брифинге.
По его словам, Россия пытается устранить сильного конкурента в лице Украины, уничтожая его промышленный и экспортный потенциал.
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Баронин отметил, что в 2013 году Da Vinci AG делала детальный анализ перспектив развития российской экономики, и тогда прогнозировалось, что российская экономика в конце 2013 года и в 2014 году может войти в затяжную и глубокую рецессию.
«Факт сегодняшних событий на Донбассе и их взаимосвязь с улучшением ситуации в некоторых отраслях российской экономики действительно говорит о существовании заинтересованности руководства Российской Федерации в использовании конфликта на Донбассе», - сказал он.
По мнению эксперта, атаки террористов и в дальнейшем будут направлены на дестабилизацию работы в регионе украинских предприятий, которые могут составить экономическую конкуренцию российским. Также эксперт не исключает целенаправленного разрушения транспортной, водной и энергетической инфраструктуры региона для ослабления производителей.
Баронин отметил, что самопровозглашенные руководители ДНР и ЛНР заявляют о построении собственной экономики и национализации находящихся в регионе предприятий, но факт нанесения ударов и разрушение данных объектов, вывод из строя систем коммуникации и систем электроснабжения свидетельствует о том, что бандформирования не намерены выстраивать экономику псевдогосударств и их действия обуславливаются кураторами на территории РФ.
«Действия бандформирований по разрушению объектов инфраструктуры способствуют отпугиванию потенциальных инвесторов с территории Донецкой и Луганской областей. Таким образом, искусственно повышая расходную часть бюджета Украины, сокращая инвестиционные потоки, РФ закладывает основы для дальнейшей социальной дестабилизации ситуации в регионе, роста бедности и как результат - снижения стоимости рабочей силы, которая будет вынуждена искать трудоустройство в РФ», - сказал он.
По его мнению, по данному сценарию Россия надеется снизить затраты на оплату труда в юго-западных регионах России, что также даст возможность повысить конкурентоспособность продукции, произведенной в данном регионе.
Присутствующий на брифинге директор Da Vinci AG Андрей Колпаков отметил, что промышленное производство Украины за последние 5 месяцев упало на 4,6%, падение произошло за счет металлургии, химической отрасли, машиностроения. При этом промпроизводство в России за этот период выросло на 1,7% за счет роста химии, металлургии и машиностроения.
Колпаков отметил, что 2013 год российские металлурги закончили с худшим результатом со времен кризисного 2009 года, и эксперты не прогнозировали возобновления роста в первом полугодии 2014 года.
«Падение очень сильно ударило по российской экономике», - сказал он.
Эксперт отметил, что украинские металлурги являются прямыми конкурентами российских, как на внутреннем российском рынке, так и на внешних рынках.
«Убрать конкурента с рынка - наиболее простой вариант. Убрать его с внутреннего рынка и с внешнего, «откусив» его долю на мировом рынке», - сказал он.
По словам Колпакова, в результате таких действий российские металлургии нарастили экспорт плоского проката на 17,3% за 5 месяцев, при этом Украина сократила экспорт проката черных металлов на 12,5%.
«Взаимосвязь очевидна. Для Украины это привело к потерям 400 млн долларов. Это по одной лишь позиции и за 5 месяцев 2014 года. Пользуясь украинским кризисом, российским компаниям удалось повысить продажи на 20-40%», - сказал он.
Эксперт отметил, что такая ситуация прослеживается и в других отраслях экономики.
Как сообщал УНИАН, в настоящее время на востоке Украины проходит активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против пророссийских террористических и бандитских группировок сепаратистов.
Справка УНИАН. Da Vinci AG – аналитическая группа, основанная в 2002 году. Компания предоставляет услуги в сфере политического консалтинга и антикризисного управления.