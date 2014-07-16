В Лисичанске террористы остановили работу казначейской службы

Террористы в Лисичанске похитили наличные средства в банкоматах и остановили работу отделения Государственной казначейской службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Социально-экономическая ситуация в населенных пунктах, которые контролируются террористами, крайне тяжелая», - заявил он.

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По словам Лысенко, «в Лисичанске Луганской области террористы похитили наличные средства в банкоматах и остановили работу отделения Государственной казначейской службы».

C апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.