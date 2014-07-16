Нацбанк объяснил повышение учетной ставки до 12,5%

Национальный банк Украины объясняет повышение учетной ставки до 12,5% необходимостью увеличения внутренней стоимости гривни для поддержки ценовой стабильности в стране, говорится в сообщении регулятора.

НБУ напомнил об ускорении инфляции в Украине в июне 2014 в годовом измерении до 12% и отметил, что такое оживление ценовой динамики было ожидаемым в связи со снижением обменного курса гривни, повышением административно-регулируемых цен и продолжающимся напряжением на востоке Украины.

«Учитывая вышеизложенное, правление Национального банка Украины приняло постановление, которым, в частности, предусмотрено установить с 17 июля учетную ставку в размере 12,5%... Правление НБУ решительно настроено обеспечить выполнение законодательно определенного приоритета своей деятельности по достижению и поддержанию ценовой стабильности в среднесрочной перспективе. Учитывая вышесказанное, макроэкономический прогноз и текущие инфляционные риски, пока необходимо принятие дополнительных мер по увеличению внутренней стоимости гривни через применение процентных рычагов влияния», - говорится в сообщении на сайте НБУ.

По мнению регулятора, эти меры в комплексе с другими стабилизационным мерами при поддержке кредитных ресурсов международного сообщества будут способствовать улучшению ресурсной базы банков, конъюнктуры денежно-кредитного рынка Украины и ожиданий его участников. В свою очередь, это усилит фундамент для восстановления экономического роста и стабильного функционирования финансовой системы.

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины приняло решение с 17 июля повысить учетную ставку на 3 п.п. – до 12,5%.

Последний раз регулятор пересматривал уровень учетной ставки в апреле этого года, повысив ее уровень с 15 апреля на 3 п.п. – до 9,5%.

В 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 6,5% с 13 августа и до 7% с 10 июня, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ.

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Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.