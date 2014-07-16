Эксперты ожидают увеличения количества проблемных банков

Следует ожидать увеличения количества банков, которые будут определены как проблемные или неплатежеспособные, считают эксперты национального рейтингового агентства «Рюрик».

«Учитывая негативное влияние сложной социально-политической и экономической ситуации, следует ожидать увеличения количества банков, которые будут определены как проблемные или неплатежеспособные, и в отношении которых может быть принято решение о ликвидации», - говорится в комментарии агентства, переданном УНИАН.

Также агентство напоминает, что Национальный банк Украины изменил свое положение о применении мер воздействия за нарушение банковского законодательства и значительно расширил перечень критериев для отнесения банка к категории проблемных.

В частности, среди таких критериев предоставление банком недостоверной отчетности, невыполнение банком требований НБУ по устранению нарушений законодательства, непредставление банком информации по вопросам своей деятельности, вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении деяний в финансовой сфере контролеров и руководителей банка.

В то же время, агентство отмечает, что уровень и качество развития рынка банковских услуг определяется не количеством имеющихся банковских учреждений, а степенью покрытия населения банковскими продуктами и их качеством.

Как сообщал УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 16 июля, ввел временную администрацию в «Финростбанк» на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Таким образом, с начала текущего года Нацбанк признал неплатежеспособными, а Фонд гарантирования ввел временную администрацию уже в 12 банков. В том числе «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

В настоящее время в банках «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк» и «Даниэль» проводится процедура ликвидации. Также Фонд гарантирования намерен обратиться в НБУ с предложением ликвидировать «Интербанк» и «Захидинкомбанк».