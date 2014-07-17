ЕС расширяет действие второй фазы санкций



Об этом идет речь в выводах Совета, принятых в среду в Брюсселе на внеочередном заседании, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

„Европейский Совет сожалеет, что не были осуществлены шаги, которые Совет отметил в заключении от 27 июня. В результате, Европейский Совет согласен расширить ограничительные меры, нацеленные на юридические лица, в том числе из Российской Федерации, которые материально или финансово поддерживают действия, которые подрывают или угрожают суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины”, - сказано в документе.

В этой связи Совету ЕС поручено принять необходимые правовые инструменты и быстро принять решение относительно первого списка организаций и лиц, в том числе из Российской Федерации, которые подпадут под эти расширенные критерии”.

Таким образом, ЕС расширит действие второй фазы санкций.

"Европейский Совет напоминает, что Комиссия, Европейская служба внешних связей и государства-члены провели подготовительную работу целенаправленных мер, как об этом говорилось в марте, так что дальнейшие шаги могут быть предприняты без промедления. Европейский Совет по-прежнему готов собраться в любое время, если того требуют события”, - отмечается в выводах.