ЕС просит ЕИБ приостановить подписание новых финансовых соглашений с Россией

„Европейский Совет просит ЕИБ приостановить подписание новых финансовых операций в Российской Федерации при участии бенефициаров в государственном секторе. Государства-члены Европейского Союза будут координировать свои позиции в Совете директоров ЕБРР”, - говорится в выводах, принятых по результатам внеочередного заседания Европейского Совета, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Кроме того, Европейский Совет просит Европейскую Комиссию „по-новому оценить программы в рамках сотрудничества Россия-ЕС с целью принять решение, в каждом случае отдельно, приостановить реализацию программ двустороннего и регионального сотрудничества”.

„Однако проекты, которые направлены исключительно на приграничное сотрудничество и гражданское общество будут продолжены”, - говорится в документе.

Государства-члены также согласились прекратить применение их согласия от 20 февраля 2014 года на экспортные лицензии. Как сообщалось ранее, этим решением государства-члены согласились приостановить экспортные лицензии на оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий.