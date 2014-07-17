Обама утвердил новые санкции против России

„Я утвердил новые санкции на некоторые российские компании и финансовые институты. Я четко повторял, что Россия должна остановить поток оружия и боевиков через границу в Украину, что Россия должна повлиять на сепаратистов, чтобы они освободили заложников, чтобы Россия поддержала прекращения огня и присоединилась к международным переговорам. Я сказал это четко господину Путину, наши европейские партнеры сказали это Путину”, - сказал Обама в своем заявлении, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Президент США подчеркнул, что все усилия прилагаются для того, чтобы решить эту проблему дипломатично.

„Но мы должны видеть конкретные действия, а не слова, что Россия привержена попытке положить конец этому конфликту на границе. По состоянию на сегодня Россия провалила любые шаги, которые я отметил. На самом деле, Россия продолжает поддерживать нарушения сепаратистами украинского суверенитета”, - подчеркнул он.

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Барак Обама отметил, что, несмотря на разразившийся кризис, в Украине заметен очевидный прогресс: "Украинцам удалось провести демократические выборы и избрать нового президента, начать необходимые реформы и подписать Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом", - сказал Обама.

"Украинцы имеют право выбирать свою судьбу, как и любой народ", - заключил лидер США.

По словам Обамы, США замораживают активы ряда российских компаний в сфере вооружения, блокирует несколько важных российских банков и энергетических компаний.

В санкционный список министерства финансов США вошли вице-спикер нижней палаты российского парламента Сергей Неверов, помощник президента России Игорь Щеголев и федеральный министр по делам Крыма Олег Савельев.

Кроме того, в списке оказались компании российского ОПК, в число которых попали корпорация "Алмаз-Антей" и концерн "Калашников", "Ижмаш", "Базальт", "Уралвагонзавод", концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) и "Созвездие", Конструкторское бюро приборостроения и НПО машиностроения, "Новатэк", "Роснефть", ВЭБ и "Газпромбанк".

"Газпромбанка" и ВЭБ санкции запрещают получать американские кредиты более чем на 90 дней.