ЕС ожидает от международных фининститутов, что они не будут финансировать проекты в Крыму

01:02, 17 июля 2014
Финансы
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Европейский Союз ожидает, что международные финансовые институции воздержатся от финансирования проектов, которые могут признать незаконной аннексию Крыма.

Об этом речь идет в выводах Европейского Совета, принятых по итогам внеочередного заседания, которое состоялось в среду в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

„Европейский Совет ожидает, что международные финансовые институты воздержатся от финансирования любых проектов, которые прямо или косвенно признают незаконное присоединение Крыма и Севастополя”, - отмечается в документе.

Кроме того, в соответствии с политикой непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя, Европейский Совет „просит Европейскую Комиссию и Европейскую службу внешних связей представить предложения относительно дополнительных мер, в частности, на ограничение инвестиций”.

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