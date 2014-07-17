Межбанк открылся долларом по 11,75 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 11,6500/11,7500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне упали– 15,7610/15,8990 грн/евро.

Цены на российскую валюту понизились – 0,3340/0,3368 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3532/34 (среда - 1,3554/56).

Во среду Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 16 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6800/11,7800 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,7200/11,7600 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни немного упали 11,6800/11,7200 грн/долл.