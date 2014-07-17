СМИ: Украинцы переплачивают на акцизных марках 43 млн гривень в месяц

В июне на заседании Правительственного комитета социально-экономического развития и по вопросам международного сотрудничества премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству финансов, Министерству доходов и Национальному банку отработать вопрос по снижению стоимости марки акцизного налога и предоставить Кабинету Министров проект соответствующего акта. В то же время, пока чиновники не торопятся исполнять поручение премьер-министра Украины, сообщает газета "Урядовий кур’єр".

По мнению издания, выполнение поручения премьер-министра тормозят, в основном, в Национальном банке.

Отсутствие реакции на поручение премьер-министра ведет к тому, что украинские потребители вынуждены переплачивать, по подсчетам газеты, в среднем 43 млн гривен ежемесячно. При этом данные средства идут не в государственный бюджет, а частным компаниям-поставщикам защитных элементов акцизных марок. Ведь более половины стоимости марки на алкоголь и более 70% стоимости марки на табачные изделия составляют затраты на фольгу для голограмм и QR-коды, которые наносятся на марки с сентября 2013 года.

По подсчетам Минфина, которые содержатся в официальном письме министра финансов Александра Шлапака на имя главы Государственной фискальной службы Игоря Билоуса, из-за завышенных цен на акцизные марки "производители и потребители акцизной продукции вынуждены дополнительно переплачивать 515 млн гривен в год".

В то же время упомянутые защитные элементы "не обеспечили главной цели – уменьшения нелегального оборота алкогольных и табачных изделий и увеличения соответствующих бюджетных поступлений. В частности, в 2013 объем нелегальной алкогольной продукции вырос и составил около 40%, в связи с чем госбюджет недополучил более 2,3 млрд гривен" - сообщается в письме Минфина.

По результатам совещания в Министерстве финансов 12 мая выяснили, что есть основания для уменьшения стоимости марки акцизного налога в годовом измерении на 496,8 млн гривен. Так, Минфин предложил сэкономить 300 млн гривен, отказавшись от QR-кодов, 155,6 млн гривен – за счет проведения открытого тендера на покупку фольги горячего тиснения и 41,2 млн гривен – за счет уменьшения размера марки для алкогольных напитков.

На данный момент, стоимость украинских акцизных марок остается самой высокой среди стран СНГ. В Украине бумажные акцизные марки стоят в 3-3,5 раза выше, чем в Российской Федерации, Молдове или Грузии (142 гривны за 1 000 марок против 43,2-51,7 гривны в этих странах).

В большинстве стран Евросоюза стоимость акцизной марки или включается в акциз (Бельгия, Венгрия, Чехия и др.) или такие марки предоставляются бесплатно (Германия, Нидерланды, Испания, Португалия и др.).

Весной этого года премьер-министр Арсений Яценюк жестко раскритиковал низкую эффективность бумажных акцизных марок, рост подпольного производства и контрабанды в Украину подакцизной продукции в течение последних лет.

Исходя из данных Минфина и расчетов газеты "Урядовий кур’єр", реальная стоимость акцизной марки для каждой пачки сигарет должна составлять не 14 копеек (стоимость на данный момент), а 5 копеек. Для каждой бутылки алкоголя – не 27, а 14 копеек. Общий объем переплаты на завышении стоимости акцизных марок в пользу частных компаний-поставщиков защитных элементов, по расчетам Минфина, составляет 348 млн гривен в год по табачной продукции, 167 млн гривен в год – по алкогольной.