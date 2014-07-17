Нацбанк повысил ставку однодневного рефинансирования вслед за учетной

Национальный банк Украины с 17 июля повысил ставку по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами на 3 п.п. - до 17,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, что правление Национального банка Украины приняло решение с 17 июля повысить учетную ставку на 3 п.п. – до 12,5%.

Читайте такжеНацбанк объяснил повышение учетной ставки до 12,5%

Как сообщал УНИАН, последний раз регулятор пересматривал уровень учетной ставки в апреле этого года, повысив ее уровень с 15 апреля на 3 п.п. – до 9,5%.

В 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 6,5% с 13 августа и до 7% с 10 июня, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.