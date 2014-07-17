Путин хочет, чтобы МВФ приостановил кредитование Украины

Президент России Владимир Путин считает, что Международный валютный фонд (МВФ) должен приостановить кредитование Украины.

Об этом он заявил российским журналистам, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украине была оказана экономическая помощь со стороны МВФ. Вместе с тем хотел бы обратить внимание: практика работы Фонда такова, что он не оказывает финансовой поддержки воюющей стране, и думаю, что это правильно. Полагаю, что и в случае с Украиной эта практика должна быть продолжена", - сказал Путин.

Президент отметил, что, как правило, воюющей стороне деньги выдаются на одни цели, а расходуются на другие.

"Деньги выдаются на поддержку экономики и социальной сферы, а направляются на боевые действия и разворовываются, как правило", - сказал Путин.

По его словам, сначала "нужно прекратить боевые действия, а потом уже выдавать деньги".

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Как сообщал УНИАН, 13 июля миссия МВФ завершила работу в Украине. Нынешняя миссия МВФ работала в Украине с 24 июня.

По итогам встреч с властями миссия примет решение, предоставлять ли Украине второй транш кредита на сумму $1,5 млрд.

Вместе с тем премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что надеется на положительное решение МВФ.

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