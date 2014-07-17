В банк экс-главы «Нафтогаза» Ивченко ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 17 июля ввел временную администрацию в «Еврогазбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

«Исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 16 июля принято решение №57 о введении с 17 июля временной администрации и назначения уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на временную администрацию в «Европейском газовом банке», - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала года Фонд гарантирования ввел временную в «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль». Таким образом, «Еврогазбанк» стал тринадцатым банком, в котором введена временная администрация с начала года.

По информации Фонда гарантирования, временная администрация введена сроком на 3 месяца, до 17 октября, временным администратором назначен Виктор Ковалев.

Фонд напоминает, что в течение действия временной администрации вкладчики банка могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текучим счетам, в сумме остатка по счету и процентов, начисленных на дату начала процедуры вывода банка с рынка, в пределах 200 тыс. грн.

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Справка УНИАН. «Европейский газовый банк» («Еврогазбанк», г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу средних финучреждений по объему активов.

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Основным собственником банка является бизнесмен Алексей Ивченко, возглавлявший правление НАК «Нафтогаз Украины» в 2005-2006 годах, и члены его семьи.