У Порошенко хотят осуществить антикоррупционную реформу до конца сентября

Антикоррупционная реформа в Украине должна быть воплощена до конца сентября этого года, потому что ее выполнение влияет на выделение транша МВФ.

Об этом заявил в эфире «5 канала» заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

По его словам, антикоррупционная реформа должна дать сигнал того, что реформы пошли.

Заместитель главы АП подчеркнул, что президент Украины, как гарант Конституции, формирует антикоррупционную стратегию государства.

«Есть уже орган, который создан при президенте, – антикоррупционный комитет, который отвечает за формирование стратегии. В этом комитете должны быть общественные организации», - отметил Шимкив.

По его словам, необходимо создать антикоррупционное бюро, которое будет выполнять следственные функции и станет независимым органом.

Заместитель главы АП выразил убеждение, что антикоррупционная стратегия, разработанная президентом, найдет отклик в обществе.

Он подчеркнул, что в вопросе борьбы с коррупцией нужно создать баланс между полномочиями антикоррупционных структур, созданными органами власти, и гражданским обществом.

«Мы должны достичь консенсуса между различными ветвями власти и гражданским обществом», - сказал заместитель главы АП.

Напомним, что Кабмин принял антикоррупционную стратегию до 2017 года в начале июля. Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, представляя стратегию, возобновить экономический рост в стране невозможно без реального эффективного удара по основному препятствию на пути к реформам – коррупции, и правительство уже рассматривает 10 конкретных шагов в рамках этой стратегии.

10 июля Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерениях создать антикоррупционное бюро, но при этом выразил сомнение в эффективности работы такого бюро, если его будет формировать «коррупционный парламент и зависимое от него правительство». По его словам, парламент, на который надо давить, чтобы принять антикоррупционные законы, не имеет права на существование.