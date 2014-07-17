Фонд гарантирования будет сотрудничать с Минфином США по выводу банков с рынка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет сотрудничать с Министерством финансов США по вопросу вывода с рынка неплатежеспособных банковских учреждений, сообщается на сайте фонда.

Фонд сообщил, что 16 июля состоялась встреча замдиректора-распорядителя Фонда гарантирования с представителями Министерства финансов США и дипломатического представительства США.

«В ходе встречи стороны договорились о стратегических направлениях сотрудничества по выводу с рынка неплатежеспособных банковских учреждений, в том числе системно важных, в кризисный период», - говорится в сообщении фонда.

Также сообщается, что стороны обсудили последние изменения в законодательство о системе гарантирования вкладов физических лиц, которые получили положительную оценку делегации из США как способствующие усилению защиты вкладчиков и стабилизации экономической ситуации в стране.

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Как сообщал УНИАН, с начала года Фонд гарантирования вводил временную администрацию в 13 банков, в том числе 2 крупных банка - «Брокбизнесбанк» и «Форум», а также «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «Меркурий», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Реал Банк», банк «Даниэль».

В настоящее время в банках «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк» и банке «Даниэль» проводится процедура ликвидации.

Также фонд намерен обратиться в Национальный банк с предложением ликвидировать «Захидинкомбанк» и «Интербанк».

Напомним, что Закон о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы, принятый Верховной Радой Украины 4 июля и вступивший в действие с 11 июля, значительно расширил полномочия Фонда гарантирования, разрешив ему создавать спецучреждение для расчетов с кредиторами неплатежеспособного банка.