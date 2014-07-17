Дефицит госбюджета на сегодня составляет 14,5 млрд гривень - Яценюк

Разрыв государственного бюджета на 2014 год на сегодняшний день составляет 14,5 млрд грн, и правительство сегодня рассмотрит проект изменений в госбюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием Кабинета министров в четверг заявил премьер-министр.

«Сегодня мы будем рассматривать проект закона о государственном бюджете на текущий год, а именно внесение изменений в него. Уже сегодня разрыв 14,5 млрд грн, который нужно покрывать. Нам опять нужно принимать очень сложные решения. Как глава правительства, готов брать персональную ответственность за такие сложные, но необходимые решения для страны. И я уверен, что все наше правительство понимает, что другого выбора нет»,- сказал Яценюк.

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Также премьер добавил, что для сбалансирования бюджета необходимо будет сократить ряд социальных программ. «Да, страна в войне. Да, нужно финансировать армию. Нужно восстанавливать инфраструктуру. Нужно обеспечивать пострадавших. Нужно платить военнослужащим. Поэтому нам нужно будет урезать ряд социальных программ. И в парламенте я сообщу о том, что и как предлагает правительство сделать для того, чтобы до конца текущего года сбалансировать госбюджет»,- добавил он.

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Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам января-мая 2014 года составил 12,224 млрд грн, что на 33,9% меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года.

Учитывая показатели выполнения доходной части госбюджета, эксперты прогнозируют, что дефицит госбюджета может превысить 30 млрд грн к концу года, и фискальный разрыв будет выше 6% ВВП.