Премьер: Украина продолжает переговоры с МВФ

Правительство Украины продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом, заявил перед заседанием правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

«Мы проводим переговоры с Международным валютным фондом в рамках нашей программы финансовой стабилизации», - сказал Яценюк.

По его словам, правительство намерено не допустить дефолт, а показать в 2016 году позитивный экономический рост.

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«Мы сделаем все, чтобы сбалансировать бюджет, минимально финансировать социальные траты, обеспечивать армию, не допустить дефолта, как мы не допустили его сейчас… Еще раз хочу подчеркнуть, с 2016 года мы видим все возможности, чтобы Украина вышла на позитивный тренд экономического роста», - отметил премьер.