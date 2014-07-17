НБУ вчера предоставил банкам рекордный объем рефинансирования

Национальный банк Украины в среду, 16 июля, предоставил банкам рефинансирование на 5,236 млн грн, что является рекордным уровнем за последние четыре месяца, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк предоставил рефинансирование одному банку на 1,1 млн грн под 14,5% годовых через постоянно действующую линию кредитов овернайт, путем проведения тендера по поддержке ликвидности 21 банку на 5,236 млрд грн под 14,25% на 89 дней.

Также регулятор продал свои депозитные сертификаты на 6,834 млрд грн 24 банкам под 4,5% годовых сроком на 1 день, на 460 млн грн четырем банкам под 5,25% годовых сроком на 7 дней, на 160 млн грн двум банкам под 6% годовых сроком на 14 дней.

Объем межбанковского кредитного рынка в среду по сравнению с предыдущим торговым днем снизился до 5,280 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 7,2%, в т.ч. по кредитам овернайт – 7,6%.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины во вторник, 15 июля, второй раз за текущую неделю, не предоставил банкам рефинансирование, а также продал депозитные сертификаты на 6,872 млрд грн. Объем межбанковского рынка составил 6,793 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка – 7,0%, в т.ч. по кредитам овернайт – 7,4%.