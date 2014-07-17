Председатель Одесской ОГА: надо обязать олигархов Донбасса выделить деньги на восстановление востока

Председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица предлагает обязать олигархов Донбасса выделить средства на восстановление инфраструктуры на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица написал на своей странице в Facebook.

«Прочитал о том, что планируется внести изменения в бюджет, с целью профинансировать 1,5 млрд грн на восстановление Славянска! А у кого забрать?! У тех регионов, которые не могут воспользоваться деньгами на своем счете для строительства дорог, садиков, школ и т.д.? У тех регионов, чьи дети гибнут там, где нас считают фашистами?! А может нам всем еще и извиниться?! Бред!!! Надо обязать олигархов Донбасса, включая хозяина, за свой счет исправить то, что они натворили!!!», - написал Палица.

По мнению председателя ОГА, «они (олигархи Донбасса - УНИАН) это начали, они это и должны исправить!!! Если в бюджете и есть возможность найти деньги, то они должны пойти семьям погибших и участникам войны, которые выжили, за будущее Украины!!! Если кому-то хочется дешевого пиара, то делайте это за свои личные деньги!».

Как сообщал УНИАН, на Донбассе с начала апреля орудуют финансируемые Россией боевики.

16 июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что согласно предварительным оценкам, объем причиненных убытков всем объектам Донецкой и Луганской областей составляет 8 млрд грн.

«Предварительные оценки, которые у нас были, это на первый взгляд, 8 млрд грн. На Донецк и Луганск. Но поскольку военный конфликт продолжается, я думаю, что 8 млрд грн хватит в лучшем случае на пару месяцев», - сказал Яценюк.

«Убежден, что в таких условиях все должны скинуться, все должны дать деньги для того, чтобы восстановить сети, восстановить инфраструктуру и восстановить жизнь на Донбассе», - сказал Яценюк, отвечая на вопрос о возможности и необходимости привлечения так называемых олигархов к процессу восстановления Донбасса.

Премьер отметил, что 17 июля он представит проект изменений в госбюджет, где будут предусматриваться средства для финансирования восстановительных работ в Донбассе.

Кроме этого, по словам Яценюка, в сентябре будет проведено донорскую конференцию инвесторов из Европейского Союза.

Он добавил, что с ЕС прибудет миссия, которая оценит степень разрушений. «После этого мы совместно согласуем те объемы финансирования и технической помощи, которые мы должны получить в сентябре», - подытожил Яценюк.