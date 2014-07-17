Минфин предлагает урезать бюджет на 40 млрд гривень

Министерство финансов Украины подготовило проект секвестра государственного бюджета Украины. Согласно сопроводительным документам к секвестру, Минфинбудет просить Кабмин рассмотреть проект секвестра на его ближайшем заседании, то есть в четверг, 17 июля.

Поручение пересмотреть доходную и расходную части бюджета, приведя их в соответствии с экономическими реалиями, в понедельник, 14 июля, Министерству финансов дал премьер-министр Арсений Яценюк. "По результатам заседания премьер-министром Украины было принято решение об обеспечении нового баланса бюджета на 2014 год, без увеличения его дефицита, за счет новых поступлений (4,5 млрд гривен) и сокращения расходов и предоставления кредитов государственного бюджета", - говорится в сопроводительных документах к проекту секвестра, который есть в распоряжении ZN.ua.

Согласно проекту, расходную часть бюджета предлагается уменьшить почти на 40 млрд гривен, по сравнению с текущей версией главного финансового плана страны.

В новом проекте Минфин выходит из тезиса, что во втором квартале 2014 года его расходы будут не выше, чем за первые шесть месяцев текущего года, и уже это позволит сэкономить бюджету почти 30 млрд гривен за год. А если постараться, то, по прогнозам Минфина, в расходной части бюджета можно найти ресурс для экономии еще почти 9,7 млрд гривен.

Годовой план по расходам общего фонда в действующем бюджете-2014 – 378 млрд гривен. С января по июнь Кабмин профинансировал расходов на 174,4 млрд гривен (кассовые расходы). Это – 46% от годового объема. Согласно сопроводительным документам к проекту секвестра, Минфин говорит, что за следующие 6 месяцев он также может потратить не 54%, а 46% от плана (то есть еще 174,4 млрд гривен, а не "оставшиеся" 204,5 млрд гривен).

При этом, экономия может составить даже больше - Минфин предлагает сократить расходы на второе полугодие еще сильнее, до 164.8 млрд гривен.

Под нож предлагают пустить практически все статьи расходов – от финансирования деятельности администрации президента и ДУСи до капитальных расходов. Кроме того, ведомство Александра Шлапака предлагает сократить объемы кредитования из госбюджета. Наконец, отдельным пунктом стоит экономия на содержании аппарата госсектора в Украине.

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Во-первых, Минфин предлагает серьезно (больше, чем в два раза) сократить расходы на органы, которые осуществляют государственный надзор. А чтобы контролеры не пошли "компенсировать" свои потери за счет поборов с бизнеса, тем же проектом закона Минфин предлагает запретить им проводить проверки кроме тех, что оговорены Кабмином.

Во-вторых, в целом по госсектору, Минфин предлагает урезать его расходы на двухмесячный объем расходов. В том числе – за счет экономии на зарплате чиновников.

Если проект закона будет принят парламентом, руководителям бюджетных ведомств будет предложено сокращать расходы за счет уменьшения штатной численности сотрудников, сокращения или отмены стимулирующих выплат, предоставления руководителям бюджетных учреждений отправлять сотрудников в отпуска за свой счет или переводить их на неполную рабочую неделю и т.д.

Правда, норма о двухмесячной экономии не будет касаться тех органов, что обеспечивают правосудие и обороноспособность страны.

Украина - в рецессии, а на восточных рубежах ее идет война. Обеспечить поступления бюджета в таких условиях - задача не из простых. За полгода Минфин собрал в казну на 4,1 млрд гривен меньше налоговых поступлений, чем планировал (122,5 млрд гривен против плана в 126,6 млрд гривен). В том числе, на 3,8 млрд гривен меньше поступлений от НДС, чем планировал (63,5 против 67,3 млрд гривен в плане). Но даже там, где план выполнялся, сбор налогов был меньше, чем год назад. С января по май доходы от сбора налога на прибыль предприятий сократились на 4 млрд грн, акцизных сборов – на 2 млрд грн, собственных поступлений бюджетных организаций – больше, чем на 2 млрд грн.