Межбанк закрылся долларом по 11,72 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6500/11,7500 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,6800/11,7400 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни немного упали 11,6600/11,7200 гн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 15,7610/15,8990грн/евро. К 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 15,8010/15.8862 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH опустились к отметкам 15,7670/15,8521 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3340/0,3368 грн/рубль, к 12:00 цены установились на отметках 0,3345/0,3366 грн/рубль. К закрытию торгов цены спустились вниз 0,3334/0,3350 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,9820 (+0.6020).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3521/1,3539.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 16 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6800/11,7800 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,7200/11,7600 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни немного упали 11,6800/11,7200 грн/долл.