Соглашение с ЕС предполагает упрощение требований к отчетности малых предприятий

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом предполагает унификацию финансовой отчетности для субъектов, не применяющих международные стандарты, и упрощение требований к отчетности малых предприятий, сообщает Министерство финансов Украины со ссылкой на начальника управления методологии бухгалтерского учета министерства Олега Канцурова.

Представитель Минфина подчеркнул, что с подписанием соглашения Украина взяла на себя ряд обязательств в сфере бухгалтерского учета, в том числе обеспечение адаптации национального законодательства с директивами ЕС, регулирующими вопросы бухгалтерского учета и аудита, в течение ближайших 2 лет.

«Подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом открыло для бухгалтерского рынка новые перспективы и, вместе с тем, поставило перед ним серьезные задачи. В частности, государственным органам, профессиональным организациям, изданиям и работодателям необходимо провести большую работу по адаптации норм работы к евростандартам», - приводятся в сообщении слова Канцурова.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме.

Политическая часть соглашения была подписана сторонами 21 марта.

Соглашение предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины с Европейским Союзом.

В случае ратификации соглашения Верховной Радой Украины в короткие сроки, документ может быть временно имплементирован до его ратификации всеми 27-ю странами-членами ЕС, которая может занять несколько лет.