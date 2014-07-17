Кабмин ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции

Кабинет министров Украины намерен провести секвестр государственного бюджета на текущий год, в основе которого будет использован прогноз макропоказателей падения ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Александр Шлапак после заседания правительства.

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«Макропоказатели будут изменены. ВВП мы ожидаем около 6-6,5%. Инфляция – около 19%. А дефицит бюджета будем стараться держать до последнего. Если придется, будем поднимать не более чем на полпроцента. Но пока не планируем», - сказал Шлапак.

Вместе с тем, министр отметил, что на сегодняшнем заседании проект не был принят и правительство вернется к его рассмотрению завтра. «Ничего не принято, завтра будет принято», - сказал Шлапак и добавил, что это возможно на внеочередном заседании Кабмина.

Также министр финансов заверил, что в проекте изменений в госбюджет не предусмотрено сокращение социальных расходов.

«Статьи социальных расходов для людей не затрагиваем. Социальные программы мы не трогаем. Мы все оставляем. Если говорить про социальные фонды, там есть сокращение, это правда, - сказал Шлапак. - Будем сокращать программы по министерствам и ведомствам. Но социальные и силовые министерства мы не трогали, а что предложит завтра правительство, я не знаю».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, перед заседанием правительства премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что разрыв госбюджета на 2014 год на данный момент составляет 14,5 млрд грн и правительство намерено провести секвестр бюджета.

Действующий бюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при инфляции 12-14%, дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.