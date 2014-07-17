НБУ снизил ставку резервирования по валюте до 0%

Национальный банк Украины снизил ставку резервирования по привлеченным от нерезидентов средствам в иностранной валюте с 20% до 0%, сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

Согласно сообщению, соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Нацбанка №419.

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«Этим документом вносятся изменения в правила резервирования средств по договору, согласно которому уполномоченным банком привлекается депозит, кредит (заем) в иностранной валюте от нерезидента на срок, равный или менее, чем 183 календарных дней», - говорится в сообщении НБУ.

Регулятор отметил, что изменение ставки резервирования позволит банкам в условиях дефицита внешних и внутренних поступлений получать дополнительную краткосрочную ликвидность для поддержания своей оперативной деятельности.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Национального банка Украины №172, вступившему в силу 28 марта, отменялось действие постановления НБУ №49, которое предусматривало нулевую ставку резервирования средств по договорам о привлечении банками средств в иностранной валюте от нерезидентов на срок, равный или меньше, чем 183 календарных дней.

При этом банкиры в апреле обращались к регулятору с просьбой восстановить нулевую ставку резервирования.