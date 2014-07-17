Банки продолжают ограничивать работу отделений на востоке Украины

Украинские банки продолжают приостанавливать работу своих отделений в Донецкой и Луганской областях, а также переводить отделения на сокращенный или гибкий график работы.

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«В связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, отделения «ВТБ Банка» в Донецкой и Луганской областях работают по гибкому графику», - сообщается на сайте входящего в группу крупнейших «ВТБ Банка». Также, с 16 июля банк приостановил работу двух отделений в Донецке по ул. Куйбышева и по ул. Терешковой, предложив клиентам этих отделений обращаться в другие подразделения.

Входящий в группу крупных «Фидобанк» временно приостановил работу 7 отделений в Донецке, 3 отделений в Луганске, а также в г. Красный Луч Луганской области. Кроме того, банк установил сокращенный график работы ряда отделений в Донецкой и Луганской областях, предлагая клиентам на время приостановления работы отделений обращаться в другие подразделения банка. «Решение о приостановлении работы отделений было принято в связи с ситуацией в регионе, исходя из соображений безопасности клиентов и сотрудников», - сообщил «Фидобанк» на официальном сайте.

Как сообщал ранее УНИАН, на текущей неделе о приостановке работы 19 отделений на территории Донецкой и Луганской областей до 31 июля сообщил государственный «Укргазбанк». Неделей ранее о временной приостановке работы в регионе сообщили нескольку крупных финучреждений.

5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля. С 7 июля в этих городах возобновлена работа Госказначейства и банковской системы. В то же время, часть боевиков из освобожденных городов прорвались к Донецку и Луганску, и операция по освобождению городов на востоке Украины продолжается.