Япония предоставила Украине около $100 млн займа на экономические реформы

Япония предоставила Украине займ на сумму около 100 млн долларов США на проведение экономических реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«Сегодня мы подписали соглашение о займе на политическое развитие на сумму около 100 млн долларов США», - сказал Кисида.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, сегодня в рамках визита в Украину министра иностранных дел Японии состоялось подписание соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Японии о кредитном соглашении о займе на политику развития на осуществление экономических реформ между Кабинетом министров Украины и японским Агентством международного сотрудничества.

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В результате подписания Украина на выгодных условиях получит займ японского Агентства международного сотрудничества как софинансирование системного проекта Всемирного банка «Первый займ на политику развития» (на сумму 750 млн. долларов США) для финансирования госбюджета и поддержки реформ правительства Украины по следующим направлениям: обеспечение надлежащего управления, прозрачности и подотчетности в государственном секторе, дерегулирование и снижение расходов на ведение бизнеса, реформирование системы неэффективных и несправедливых энергетических субсидий и улучшение защиты малообеспеченных слоев населения.

Сумма займа составляет 10 млрд иен (около 100 млн долларов США), которые являются частью пакета финансовой помощи Украине в размере 1,5 млрд долларов США, о предоставлении которого объявил премьер-министр Японии 24 марта этого года на Саммите по вопросам ядерной безопасности в Гааге.